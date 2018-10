Philippe Saurel : « Futurapolis Montpellier est comme une université populaire de la santé »

Philippe Saurel, pourquoi avoir choisi d’accueillir Futurapolis à Montpellier ?

Cela vient de l’inspiration que j’ai trouvé à Toulouse avec Futurapolis organisée par Le Point. Je me suis dit qu’il fallait proposer une déclinaison à Montpellier axée sur la santé… Cela a été fait l’an dernier. Et les résultats ont été probants car nous avons joué à guichet fermé avec 8000 visiteurs, tandis que sur le Net, des milliers de personnes ont regardé les conférences. Il fallait donc remettre le couvert.

Quelles sont les nouveautés de cette deuxième édition ?

De nouveaux acteurs sont venus faire corps : France Inter, Midi Libre, l’Université de Montpellier, le CHU, ou encore la Mutualité accompagnent cette édition 2018. Tous ces partenariats, ainsi que les historiques, font qu’il y a autour de cette manifestation un véritable écosystème de la santé du futur qui est en train de de constituer. Cette rencontre est importante car elle souligne ainsi l’identité médicale de Montpellier.

Qu’entendez-vous par la santé du futur ?

Je pense par là à tout ce qui touche à la thérapie génie, à la thérapie cellulaire, à la médecine générative et plus globalement, à la génétique sur tous ses aspects : médicaux, éthiques, philosophiques, etc. Bref, tout ce qui intègre l’avenir de l’humanité.

Quelle est votre vision de Futurapolis Montpellier ?

Je vois cette rencontre un peu comme une université populaire. La science n’a d’intérêt que si elle est compréhensible par les citoyens. L’intérêt de Futurapolis Montpellier est de pouvoir vulgariser les domaines qui nous entourent. Cette vision de la science n’est pas commune, et pourtant, les chercheurs travaillent avant tout pour améliorer le quotidien des citoyens et il faut le faire savoir.

Je rappelle enfin que nous avons mis en place Montpellier Capitale Santé. Il s’agit d’un écosystème qui rassemble tous les acteurs professionnels de la santé pour faire un brainstorming dédié. Et tout ceci dans un seul but : l’être humain.

Propos recueillis par M.V.

