Sous la bannière « Toujours jeune », la troisième édition de Futurapolis Santé revient à l’Opéra Comédie à Montpellier les 18 et 19 octobre. L’événement organisé par le magazine Le Point se déroulera sur le thème « Toujours jeune ! ». S’enchaîneront une quinzaine de conférences animées par une vingtaine de grands témoins, tels le biologiste Miroslav Radman ou la philosophe Cynthia Fleury, sur la génétique, l’environnement, l’alimentation, la douleur, les Ehpad, la maladie d’Alzheimer, etc.

Pour faire toucher du doigt les innovations, la Galerie de la découverte réunira samedi 19 octobre dans le foyer de l’Opéra Comédie des partenaires et des industriels comme Medtronic, Sanofi, Zimmer Biomet (acquéreur du Montpelliérain Medtech et de son robot Rosa), des startups et des laboratoires.

Sera notamment présenté le projet « Mon Cap Santé », coordonné par la société montpelliéraine Kyomed Innov autour des services santé pour les seniors. Autre acteur de la French Tech locale : NaturalPad et ses serious games. De son côté, l’Inserm fera découvrir son escape game, un jeu de rôle qui donne quarante-cinq minutes pour sauver un patient.

Futurapolis Santé, à l’Opéra Comédie, place de la Comédie à Montpellier. Le vendredi 18 octobre de 14h30 à 19h30 et le samedi 19 octobre de 9h30 à 17h. Inscriptions sur le site des organisateurs.