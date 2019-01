Acte X des Gilets jaunes à Toulouse : une mobilisation record, des heurts en fin de journée

Samedi 19 janvier, à Toulouse, les gilets jaunes étaient plus de 10.000 selon la Préfecture à battre le pavé. Une mobilisation record pour cet acte X, devant Paris et Bordeaux. Peu après son départ vers 14 heures, boulevard de Strasbourg, ce mouvement non déclaré en préfecture, composé de jeunes, d’étudiants, de retraités, de salariés et de précaires, est rejoint par une poignée de militants CGT, FO et de la FSU.

Scandant des « Toulouse, soulève-toi », il s’est ensuite engouffré dans les ruelles étroites du quartier Arnaud-Bernard et a gagné d’un pas hésitant la rue Alsace-Lorraine puis la rue de Metz. C’est au monument aux morts, en milieu d’après-midi, que les forces de l’ordre ont fait usage de lacrymogènes. Les manifestants sont restés néanmoins groupés et se sont dirigés vers le boulevard Carnot et les allées Jean-Jaurès, où les forces de l’ordre ont tenté à nouveau de les séparer. En vain. Le cortège a poursuivi sa route mais s’est heurté au canon à eau.

La manifestation s’est achevée par des heurts. Selon une vidéo postée par un Toulousain, deux agences bancaires de la rue d’Alsace-Lorraine ont été dégradées, et la façade du Capitole taguée.

Au lendemain de la mobilisation, la préfecture de la Haute-Garonne a dressé un bilan faisant état de huit blessés légers parmi les forces de l’ordre, cinq blessés légers parmi les manifestants, soixante personnes interpellées, dont quarante-six placées en garde à vue. La page Facebook Gilets Jaunes 31 annonce un nouveau rassemblement dimanche 27 janvier à Toulouse, à la Prairie des Filtres, en même temps que la marche pour le climat.