Georges Méric appelle à l’union locale contre la privatisation de Toulouse-Blagnac

Réunis mardi en session, les élus départementaux ont réaffirmé la position du Conseil départemental de Haute-Garonne sur le maintien de l’aéroport Toulouse – Blagnac dans le domaine public. Ils appellent l’État à ne pas céder ses parts au principal actionnaire privé de l’aéroport, Casil Europe. En effet, à partir du 18 avril 2018, l’État qui détient actuellement 10,01 % des parts de l’aéroport, aura un an pour céder (ou pas) ses parts. S’il exerce ce droit en faveur de Casil Europe, qui détient déjà 49,99 % des parts, l’aéroport Toulouse – Blagnac serait géré pour la première fois de son histoire par un acteur privé.

Afin d’éviter ce scénario, Georges Méric a envoyé lundi 9 octobre un courrier à la présidente de Région Carole Delga, au président de la CCI de Toulouse 31 Philippe Robardey et au président de Toulouse métropole Jean-Luc Moudenc, pour les convier à une réunion de travail afin d’évoquer les propositions alternatives de reprise des 10,01% des actions de l’État. Plusieurs pistes pourraient être étudiées, et notamment les possibilités de mise en œuvre d’un financement public et citoyen.