Occitanie. Colibus, en panne de commandes, contrainte de licencier

Spécialisée depuis 2016 dans la production en série de véhicules utilitaires électriques, Colibus tourne au ralenti depuis plusieurs mois. La société gersoise qui tablait au printemps dernier sur un chiffre d’affaires de 3 à 4 millions d’euros pour un effectif de cinquante personnes d’ici la fin de l’année, a dû revoir ses objectifs de moitié et procéder au licenciement économique de huit de ses quarante salariés. Colibus est freinée dans son élan par le temps de réaction de ses clients, acteurs professionnels ou collectivités locales, dont les promesses d’achat de véhicules tardent à se concrétiser.

« Les ventes sont plus longues à décoller que nous ne l’avions anticipé malgré un accueil très positif et le fait que nous soyons au cœur de l’actualité. Nos utilitaires électriques répondent à une attente sociétale forte et sont compétitifs mais les changements d’habitudes sont longs à venir. Pionniers sur ce marché, nous devons convaincre les acteurs. Il se passe beaucoup de temps entre la déclaration d’intention et une vente ferme. Cela nous a contraints à réduire la voilure », explique Denys Gounot, président de Colibus et du groupe Univers VE auquel appartient la société gersoise.

Optimisme pour 2019

Positionnée sur le créneau de la livraison propre et urbaine du dernier kilomètre, Colibus a développé deux modèles d’utilitaires fonctionnant à l’aide de batteries lithium fabriquées par E4V, membre du même groupe. Le 8m3, dédié aux produits secs, a déjà été vendu à une cinquantaine d’exemplaires à différents transporteurs. Lancé en 2017 et déployé à Rungis, un 5m3 en version frigorifique pour les produits frais, est utilisé par des collectivités pour la livraison de repas.

Bien que les perspectives dans le secteur de l’utilitaire électrique soient colossales, le marché n’a pas encore vraiment démarré. En 2017, l’offre électrique représentait 6500 véhicules sur 450.000 véhicules utilitaires légers, de moins de 3,5 tonnes, soit à peine 1,5% du marché. Un cadre réglementaire favorable aux véhicules non polluants serait évidemment de nature à faire décoller le secteur.

Colibus qui aura produit une cinquantaine de modèles cette année, espère remonter en cadence en 2019 et doubler sa production pour « atteindre à moyen terme un véhicule par jour ». « Nous sommes de nouveau très optimistes et ambitieux pour 2019 », assure Denys Gounot, « notamment grâce aux améliorations que nous avons apportées à nos modèles et qui seront présentés prochainement ».

Johanna Decorse

Sur la photo : Colibus compte deux modèles d’utilitaires électriques, dont un 8m3 dédié au transport de produits secs. Crédits : Colibus.