Giesbert & associés : Jean-Michel Mandin rejoint l’agence toulousaine

Près de dix ans après sa création, l’agence de communication fondée par Jean-Christophe Giesbert, aborde une nouvelle phase de son histoire avec l’arrivée de Jean-Michel Mandin, comme nouveau dirigeant.

Précédemment directeur de cabinet du maire de Narbonne, Jean-Michel Mandin entend prolonger le développement de l’entreprise, qui compte une dizaine de salariés, avec la création de nouvelles offres et l’extension du périmètre d’intervention de l’agence. Jean-Christophe Giesbert, en qualité de directeur associé, poursuivra ses missions de conseil auprès de grands comptes en communication. Solidement implantée en Occitanie, Giesbert & Mandin veut en 2018 décrocher de nouveaux contrats en consolidant sa présence en France et sur l’arc Méditerranéen.

Avec l’arrivée de ce nouvel associé, l’agence ajoute à son offre des prestations de sondages, études de satisfaction et enquêtes de lectorat. L’agence va par ailleurs renforcer son offre en termes de productions de contenus éditoriaux print, on line et relations presse digitales. D’ici à 2020, Giesbert & Mandin entend dépasser le million d’euros de chiffre d’affaires annuel. Début 2018, la société a enregistré la signature de nouveaux contrats, parmi lesquels la ville d’Oyonnax, Flower Campings, France Tombale ou encore le pôle de sécurité digitale Ocssimore.