Gilets jaunes. A Toulouse, le mouvement de contestation entre dans une nouvelle phase

Moins de mobilisation, mais des manifestants déterminés. Samedi 15 décembre au matin, les gilets jaunes de Toulouse ont organisé une opération péage gratuit à Saint-Jory sur l’A62 et bloqué également durant quelques heures le dépôt Amazon route d’Espagne. Dans l’après-midi, 4500 gilets jaunes ont défilé dans les rues de la Ville rose, un record en France, avant de retrouver des manifestants de la CGT. Des heurts ont eu lieu entre forces de l’ordre et manifestants dans le secteur du Monument aux morts, et des barricades ont été dressées en bas des allées Jean-Jaurès. Une trentaine de personnes a été interpellée.

« Dans quelques jours c’est la trêve des confiseurs, donc il y aura moins de monde sur les ronds-points, mais les gens seront de retour en janvier pour l’acte VI quand les salariés s’apercevront qu’ils ne toucheront pas les 100 euros d’augmentation du Smic promis par le président Macron », explique Yves Garrec, gilet jaune à la tête d’une société de VTC et membre du groupe Vox Populi. Pour ce dernier, la phase 2 du mouvement est « inéluctable » et passe par la création d’un syndicat ou d’un parti. « Du moment où on fait des propositions, on entre dans le champs politique, nous n’avons pas le choix ». Réunis en assemblée générale dimanche 16 décembre après-midi, les gilets jaunes ont validé leur volonté de se structurer afin que le mouvement perdure.

Échanges entre députés et gilets jaunes

La période de consultations qui doit se dérouler jusqu’en mars 2019 contribue également à cette diversification du mouvement. Plusieurs députés de Haute-Garonne devraient organiser des rencontres avec les gilets jaunes dans les semaines à venir afin de recueillir leurs doléances. Vendredi 14 décembre au soir, c’est dans le Tarn que le député Jean Terlier a rencontré une vingtaine de gilets jaunes de sa circonscription. Une semaine avant, ils avaient fait irruption devant son domicile. Primes de reversions, CSG, RIC (référendum d’initiative citoyenne), chômage, avantage des élus, suppression de l’ISF… Les sujets de discussions sont nombreux.

Durant plus de deux heures, les gilets jaunes des secteurs de Lavaur et Labastide-Saint-Georges ont exposé leurs griefs au député. D’abord tendus, les échanges ont ensuite débouché sur des discussions plus constructifs. Les points de désaccords sont encore nombreux entre les gilets jaunes et le représentant du peuple : Jean Terlier a proposé à ses interlocuteurs de les recevoir à nouveau en janvier. Mais il faudra encore de nombreuses réunions, et des actes du gouvernement, pour rapprocher les deux points de vue.

Philippe Font

Sur les photos

En haut : Les gilets jaunes ont manifesté samedi 15 décembre sur le périphérique à Toulouse. Crédits : DR

En bas : Le député du Tarn Jean Terlier (LaREM) en discussion avec les gilets jaunes de sa circonscription. Crédits : Ph.F - ToulÉco