Gilets jaunes : de nombreuses interpellations à Toulouse après la manifestation de samedi

Samedi 13 avril 2019, deux manifestations, une déclarée et l’autre non déclarée se sont déroulées en centre-ville de Toulouse. La Préfecture avait pris un arrêté interdisant toute manifestation ou rassemblement de gilets jaunes sur la place du Capitole. Le bilan des affrontements fait état de quatorze blessés en urgence relative, dont un blessé parmi les forces de l’ordre, onze blessés parmi les manifestants et deux blessés qui sont des personnes tierces (passants).

Des incidents ont eu lieu du fait de manifestants très hostiles, à différents endroits à Toulouse : jets de projectiles et des tirs de feux d’artifices en direction des forces de l’ordre, dégradation d’une moto de police, feu de véhicule utilitaire, incendie d’un scooter, d’une remorque de chantier et de poubelles,

ainsi que la dégradation de vitres d’une agence d’intérim, d’une agence immobilière, d’une banque et de mobilier urbain.

Samedi 13 avril à 20h15, la Préfecture avait comptabilisé trente sept personnes interpellées en centre-ville, notamment pour jets de projectiles, dégradation ou port d’arme. Dans le cadre de la loi anti-casseurs, plusieurs interpellations ont eu lieu pour dissimulation volontaire de visage. La nouvelle loi prévoit pour ce délit un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.