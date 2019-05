Le Club des Exportateurs de France Occitanie et le Gipi organisent le 13 juin à 18h une visite de la société Excent, concepteur et intégrateur de solutions industrielles depuis près de trente ans. Le groupe dispose de douze sites en France, dont un à Pujaudran dans le Gers, et cinq à à l’international (USA, Mexique, Roumanie, Royaume-Uni, Allemagne). Le groupe compte 750 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2018.

Les participants à cette visite pourront découvrir les ateliers, la soirée sera suivie d’un cocktail dînatoire.

Visite des locaux d’Excent à Pujaudran le jeudi 13 juin à 18h de participation. Tarifs : adhérents Gipi / CEF : 30 euros, non adhérents :40 euros.