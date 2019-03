Grand Débat. Trois soirées dédiées à Toulouse School of Economics

A l’occasion du Grand débat national, la Toulouse School of Economics organise trois soirées à l’Université Toulouse 1 Capitole. Objectif : échanger avec des économistes de l’école autour de trois grands thèmes que sont la transition énergétique, les services publics et la fiscalité.

Ainsi, le lundi 11 mars 2019, les échanges porteront sur la transition écologique, avec Christian Gollier et Zohra Bouamra Mechemache. Le mardi 12 mars, le thème sera Services publics et citoyenneté, avec Emmanuelle Auriol et Paul Seabright. Enfin, mercredi 13 mars, ce sera au tour du sujet Fiscalité et dépenses publiques d’être débattu, avec Frédéric Cherbonnier et Nicolas Werquin.

Les 11, 12 et 13 mars à l’Université Toulouse 1 Capitole. Entrée gratuite sur inscription sur le site des organisateurs.