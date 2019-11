Du 13 au 15 novembre prochain se déroulera à l’hôtel de Région Occitanie à Toulouse la conférence Cybersecurity for Europe 2019. « CyberSec4Europe » est un projet de grande envergure financé par l’Union européenne et qui vise à établir un futur réseau de centres de compétences en cybersécurité . L’événement est surtout l’occasion d’avoir un aperçu de l’état actuel des politiques, de la recherche et de l’innovation en matière de cybersécurité en Europe.

Il se propose de rassembler l’ensemble de l’écosystème de cybersécurité, notamment le secteur public (la Commission européenne, la région Occitanie et l’Enisa sont prévus), le secteur privé ( grandes entreprises, PME), la recherche et la communauté universitaire (de toute l’Europe) et la société civile (ONG, organisations de défense des citoyens).

La cybersécurité pour l’Europe 2019 est organisée par l’Université Toulouse Paul Sabatier, l’Institut de recherche en informatique de Toulouse (Irit) et le pôle Ocssimore, avec le soutien de la région Occitanie.

Du 13 au 15 novembre à l’hôtel de Région Occitanie. Plus d’infos sur le site des organisateurs de Cybersec4europe