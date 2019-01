Grant Thornton Toulouse. Arnauld de Gasquet va remplacer Martine Labadie

Arnauld de Gasquet rejoint le bureau toulousain du cabinet comptable Grant Thornton en qualité d’associé. A terme il remplacera Martine Labadie, actuelle directrice, à partir du 30 septembre 2019 lorsque cette dernière fera valoir ses droits à la retraite. Arnauld de Gasquet, 49 ans, sera à la tête d’une équipe de près de trente collaborateurs affiche une expérience de plus de vingt ans en cabinets. A Toulouse il aura pour mission de développer l’offre d’audit et de conseil de Grant Thornton auprès des grands comptes, ETI, PME, startup) implantés en région Occitanie.

Connaisseur des enjeux financiers du secteur de l’Industrie en audit et en conseil, avec une expertise renforcée auprès des entreprises cotées et plus spécifiquement en matière de normes internationales (IFRS) et des principes comptables admis aux États-Unis (US GAAP), Arnauld de Gasquet devra également renforcer l’offre globale du cabinet sur ses autres secteurs de prédilection que sont le healthcare et la distribution.

Il a débuté sa carrière aux Etats-Unis avant de la poursuivre en France auprès de sociétés du retail et de la pharmacie, puis a assuré le développement du bureau de Cognac autour de l’activité des spiritueux. Depuis 2016, il était cadre dirigeant de la maison Villevert.