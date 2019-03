Green native expression : un nouveau procédé d’extraction d’actifs naturels validé par les laboratoires Pierre Fabre

Depuis quelques semaines, les laboratoires Pierre Fabre commercialisent un nouveau produit sous la marque Klorane. La particularité est qu’il est fabriqué selon une nouvelle méthode, le Green native expression, qui a nécessité huit années de recherche et d’élaboration. Habituellement dans les techniques d’extraction d’actifs naturels, de l’eau et des solvants sont utilisés ce qui peut amener à détériorer la plante. Avec le Green native, c’est l’eau résidant dans la plante qui sert de solvant. La sève récupérée est 100% naturelle et n’a subi aucune transformation.

Les laboratoires Pierre Fabre se sont associés à une autre société tarnaise, Bois Valor basée à Albi, pour valider ce nouveau procédé dont le brevet a été déposé en 2013. L’entreprise albigeoise réalise les opérations d’extrusion des plantes fraîches permettant d’obtenir les extraits qui sont ensuite livrés au site d’extractions d’actifs naturels de Gaillac.