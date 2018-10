Grenier de Toulouse : du covoiturage pour aller au théâtre

La Compagnie de théâtre Grenier de Toulouse propose depuis cet automne un service de covoiturage pour ses spectateurs les soirs de représentation grâce à un partenariat avec My People Go, le service de covoiturage événementiel développé par la start-up toulousaine Coovia. Mettant déjà à disposition de son public un service de garde d’enfant le soir des représentations avec la garderie théâtrale des Souris du Grenier, les responsables du théâtre expliquent vouloir aller plus loin en proposant ce service de covoiturage gratuit entre spectateurs pour assister à chacun des spectacles.

Les principe est simple : un spectateur qui se rend au théâtre pour une représentation le signale sur la plateforme My People Go, inscrit son trajet sur le site et peut être ensuite contacté par d’autres spectateurs qui viennent aussi à la représentation. Ce service, totalement gratuit, sera proposé pour l’ensemble des représentations de la saison 2018-2019 du Grenier de Toulouse.