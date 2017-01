Grippe aviaire : l’abattage préventif s’étend dans le sud-ouest

Désormais ce sont 187 communes, et non plus 150, qui sont concernées par la zone d’abattage préventif de palmipèdes suite à la propagation de l’influenza aviaire H5N8. Le Gers enregistre sept communes supplémentaires concernées par le virus, les Landes dix-neuf et les Pyrénées-Atlantiques douze.

Seule la commune de Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées sort de la liste des lieux touchés par les mesures sanitaires. Selon les statistiques du ministère, 109 exploitations dans le sud-ouest étaient concernées par la propagation du virus, dont 63 dans le Gers et 19 dans les Landes.