Grippe aviaire : quatre communes du sud de la Haute-Garonne sous surveillance

Depuis le vendredi 6 janvier, quatre communes du sud de la Haute-Garonne sont classées en zone de surveillance suite à l’apparition d’un foyer de type H5N8 dans une basse cour de 90 poules sur la commune de Bezues-Bajon, dans le Gers. Il s’agit des communes de Boulogne-sur-Gesse, Lunax, Nenigan et Peguilhan.

Le plan de lutte contre cette maladie mis en place par l’État prévoit pour en limiter la propagation l’établissement de périmètres réglementés se composant d’une zone de protection (ZP) dans un rayon de 3 km autour d’un foyer et d’une zone de surveillance (ZS) dans un rayon de 10 km.

Dans les communes concernées, les mouvements de volailles dans les élevages commerciaux et non commerciaux sont soumis à des accords préalables de la direction départementale de la protection des populations (DDPP 31). La présence d’oiseaux sur les marchés est interdite. Tout comme le lâcher de gibiers à plumes et la chasse aux gibiers d’eau.