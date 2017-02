Guide Michelin : Jérémy Morin, nouvel étoilé près de Toulouse

Résultats contrastés pour les cuisiniers toulousains. Alors que le guide Michelin a dévoilé hier son palmarès, à Toulouse le résultat est mi-figue, mi-raisin. Côté soupe à la grimace, Yannick Delpech, à la tête de l’Amphytrion, a perdu une de ses deux étoiles.

De son côté, Jérémy Morin à la tête du restaurant L’Aparté à Montrabé au nord-est de Toulouse depuis un an, s’est vu attribuer la célèbre distinction. Il n’est pas un inconnu du célèbre livre rouge de la gastronomie : en 2008 il avait décroché une étoile quand il officiait dans les cuisines du Métropolitain. Au total, la région Occitanie enregistre quatre nouveaux étoilés. En plus de Jérémy Morin, notons l’arrivée de Damien Sanchez à Nîmes avec le Skab, et de Julien Poisot à Cahors avec le Château Mercuès. Enfin, Pascal Bardet, avec son restaurant Le Gindreau à Saint-Médard (Lot) compte désormais deux étoiles.