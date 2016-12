Guy Pressenda : « En 2016, 10% des restaurants ont mis la clé sous la porte ou changé d’enseigne »

Quel est le poids économique de la restauration dans la région toulousaine ?

En prenant en compte aussi bien la boulangerie qui propose des sandwiches que le restaurant étoilé, la Haute-Garonne compte 3200 établissements pour 16.000 salariés. Au niveau de l’ex-Midi-Pyrénées, on recense 19.700 établissements dont 11.000 restaurants, pour des effectifs totaux de 50.000 personnes et 27.000 projets de recrutement.

Comment se porte actuellement le secteur ?

Pas très bien. Certaines exceptions confirment la règle, mais le niveau d’activité des années précédentes n’est pas atteint dans la restauration traditionnelle avec une baisse de chiffre d’affaires estimée à 15%. Heureusement, l’été indien a permis de compenser en partie.



L’Euro de football n’a-t-il donc pas dopé l’activité ?

L’événement a pu dynamiser les bars et la restauration rapide, mais il n’a eu aucun impact sur les restaurants traditionnels. Pourtant on constate de nombreuses ouvertures d’établissements… Les ouvertures sont en effet fréquentes, et souvent médiatisées. Mais le nombre de fermetures est tout aussi conséquent. Selon les données qui parviennent à notre syndicat, 10% des restaurants de Haute-Garonne ont mis la clé sous la porte ou changé d’enseigne cette année. C’est considérable ! D’autant que l’on estime à 5% le nombre de fermetures pures et simples. Cela ne veut pas dire pour autant qu’il y ait trop de restaurants. Il existe un réel besoin d’une offre large et éclectique.



La médiatisation grandissante de la gastronomie et des chefs ne peut-elle pas permettre de doper l’activité ?

Cela peut jouer un rôle mais, paradoxalement, au sein de la profession, nous travaillons actuellement à remettre en avant les métiers de la salle qui ne consistent pas uniquement à porter des plats. Le principal problème est la pénurie de personnels. Les cursus d’études de plus en plus longs retardent l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Certes, cela leur permet ensuite une progression de carrière plus rapide. Mais au départ, ils n’arrivent pas pour autant avec davantage d’expérience.

Quelle est aujourd’hui la place de Toulouse sur la carte française de la gastronomie ?

Difficile encore de contester le statut de capitale à une ville comme Lyon. Mais l’objectif est de s’en rapprocher et c’est d’ailleurs la tendance actuelle. Grâce au travail des professionnels, à l’arrivée de nouveaux chefs dans la ville, ou à des événements comme Toulouse à Table (dont Guy Pressenda est cofondateur et président, NDLR) qui a encore réuni cette année près de 50.000 personnes.

Propos recueillis par Thomas Gourdin

Sur la photo : Guy Pressenda, président régional de l’Umih - DR.