Occitanie. HBF inaugure une nouvelle plateforme à Mazères

Le groupe international toulousain HBF, spécilaisé dans la conception, la distribution de matériel électrique, d’éclairage, de domotique et de sécurité depuis près de vingt-deux ans a récemment inauguré à Mazères, en Ariège, sa nouvelle plateforme d’où sont menées les opérations de la société.

Cette plateforme dernière génération s’étend sur 15.000 m² et accueille une cinquantaine de collaborateurs. La partie administrative et les fonctions supports restent basées dans les locaux du siège social à Auterive. L’entreprise HBF, qui a vu le jour en 1996 emploie 250 personnes et affiche un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros. Elle compte 6000 références produits dans son catalogue et exploite trois sites en France ainsi que sept filiales sur trois continents.