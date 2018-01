Haute-Garonne. Logement social : qui finance quoi ?

« Toucher aux APL c’est toucher à la solidarité nationale, c’est toucher à la France ». Ce slogan affiché lors d’une campagne nationale en octobre 2017, traduisait la forte inquiétude du mouvement HLM, vent debout contre la baisse des aides personnalisées au logement, inscrite dans la loi de finances 2018. Bailleurs sociaux mais aussi collectivités, associations ou professionnels du bâtiment ont dénoncé une diminution de 1,5 milliard d’euros d’aides qui devront être compensées par les organismes HLM, privées de 75% de leurs ressources.

Inacceptable pour les opérateurs du logement social qui annoncent un coup de frein sur la construction, l’entretien, la rénovation et les services aux locataires. En rappelant au gouvernement l’importance du secteur pour l’économie, 1,4 milliard investis chaque année en Occitanie, qui compte 273.200 logements HLM. Comment est donc financé ce modèle qui a pour mission de loger les citoyens les plus modestes et de lutter contre les fractures sociales et territoriales ?

La décision de construire du logement social est prise par l’État ou des collectivités en lien avec les organismes HLM. De nombreux acteurs interviennent alors dans le financement des programmes mais c’est la Caisse des Dépôts et Consignations qui octroie les prêts à long terme, issus des fonds collectés par le livret A, ce qui représente 75% du total des opérations.

L’État intervient dans le cadre du Fonds national des aides à la pierre, les collectivités par différents dispositifs : foncier, subventions, garanties d’emprunt… Les organismes HLM bénéficient du concours d’Action Logement (1% versé par les employeurs), de la TVA à 5,5% pour la construction, d’exonération de la taxe foncière sur le bâti et de l’impôt sur les sociétés. C’est la convergence de ces ressources qui permet de construire un logement de qualité à prix réduits.

Regrouper, pour quoi faire ?

« C’est un modèle qui a fait ses preuves et qui reste tout à fait pertinent, à la fois sur la production de logements, la rénovation et l’accompagnement social, affirme Jean-Paul Coltat, directeur général du Groupe Les Chalets, opérateur en région toulousaine. Le système est très contrôlé, il est le même pour les opérateurs publics ou privés. Nous avons des fonds propres, c’est le fruit d’une saine gestion pour pouvoir lancer de nouvelles opérations. Mais nous n’avons aucun trésor caché, notre vocation et de réinvestir en permanence. Avec la baisse des APL et le désengagement de l’État, le gouvernement voudrait-il casser le mouvement HLM ? »

Complexe, opaque, éparpillé… Des reproches souvent adressés aux acteurs du secteur. 755 organismes existent en France pour une gestion de 6000 logements par bailleur (3000 en Allemagne, 1200 au Royaume Uni). Le gouvernement souhaite favoriser des regroupements pour constituer des outils plus efficaces.

En Occitanie, 23 Offices publics de l’habitat, créées par les départements ou les communes, cohabitent avec 25 entreprises sociales de droit privé à but non lucratif dont la gouvernance peut être variée : Action logement, banques, groupements d’organismes, collectivités… 13 coopératives, spécialisées dans l’accession sociale complètent le maillage du territoire.

Franck Biasotto, président de Toulouse Métropole Habitat, qui gère 17.500 logements et en proposera 1500 de plus en 2018, est favorable au regroupement des bailleurs. « Sur le territoire métropolitain, nous sommes douze organismes, dont certains ne gèrent que très peu de logements. Pour mener une politique cohérente, il faudrait découper le territoire autrement, conserver les principaux sur l’agglomération, les autres sur les territoires plus ruraux, chaque acteur y gagnera en expertise et l’on pourra réaliser des économies d’échelle. » (suite de l’article à paraître mardi)

Marc Pouiol et Valérie Ravinet



Sur les photos : En haut : En Occitanie, les organismes HLM gèrent 273.200 logements sociaux. Crédits : F Brouillet.

En bas : Jean-Paul Coltat, directeur général du Groupe Les Chalets. Crédits : Pologarat - Odessa. Franck Biasotto, président de Toulouse Métropole Habitat. Crédits : DR