Haute-Garonne. Ehpad de Lherm : le parquet ouvre une information judiciaire

Le parquet de Toulouse a ouvert le 17 avril une information judiciaire après la mort, fin mars, de cinq résidents de l’Ehpad La Chêneraie à Lherm des suites d’une intoxication alimentaire. Elle porte sur les chefs d’« homicides involontaires aggravés, de blessures involontaires aggravées, de mise en danger d’autrui, et de mise sur le marché de denrée préjudiciable à la santé humaine », a précisé le parquet. Les cinq résidents, quatre femmes âgées de 72 ans à 95 ans et un homme de 93 ans, sont décédés entre le dimanche 31 mars après le dîner et le lundi 1er avril.

« A l’issue d’une enquête de flagrance prolongée sur quinze jours, l’hypothèse de l’intoxication alimentaire à l’origine de cinq décès, outre vingt-et-une autres victimes, (…) semble désormais confirmée par les premières conclusions des investigations et les résultats des analyses biologiques réalisées sur les repas servis au sein de l’établissement au cours du week-end des 30 et 31 mars 2019 », a indiqué le parquet de Toulouse. Ce dernier avait ouvert le 1er avril une enquête de flagrance des chefs d’homicides involontaires et blessures involontaires. Au total, dix-sept plaintes ont été déposées par les membres de huit des familles de victimes.

Le 4 avril, lors d’une conférence de presse, le procureur de la République de Toulouse Dominique Alzeari avait expliqué que les personnes décédées, « dépendantes et très fragilisées », avaient subi « un choc toxique ». « Deux sont décédées à la suite d’un trouble cardiovasculaire après un choc toxique, compatible avec une intoxication alimentaire », avait-il déclaré, évoquant « la présence de bactéries dans différents ingrédients retrouvés dans des repas témoins saisis, y compris avant le jour des décès ».