Haute-Garonne. La CPME et le Crédit Agricole signe une convention pour accompagner les entreprises

Accompagner les entreprises dans leurs problématiques de digitalisation, de mixité et de recrutement des personnels. Tels sont, en substance, les points moteurs de la convention que la CPME de Haute-Garonne et le Crédit Agricole Toulouse 31 viennent de signer. Une telle convention n’est pas rare dans le monde bancaire, mais pour les deux institutions, c’est une première. « Nous avons l’ambition d’aller au delà de notre objet social », motive Nicolas Langevin, directeur général du Crédit agricole 31. « Nous voulons être une entreprise élargie et développer notre utilité en faveur du développement économique et de l’emploi. »

De son côté, l’organisation patronale veut profiter de cet accord pour s’appuyer sur les outils et les savoir-faire de son partenaire. A commencer par le Village by CA où des manifestations sont prévues. « Les challenges qui nous attendent sont la digitalisation et la mixité, et nous devons nous y préparer avec tous les moyens d’actions possibles. Ceux du Crédit Agricole nous seront utiles », explique Samuel Cette, président de la CPME 31.

Une première session de job dating se déroulera le 8 octobre dans le cadre de cette convention. Il y aura des rapprochements d’équipes, par exemple sur la mixité femmes-hommes, entre le club Wo&Men du CA31 et Mix’Air de la CPME.