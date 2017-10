Haute-Garonne. La CPME lance de nouveaux services pour séduire les patrons

Faire de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, une structure moderne au service de ses adhérents tout en dépoussiérant le syndicalisme patronal. Tel est l’objectif de Gilles Nakache, président de la CPME 31, qui faisait lundi 2 octobre un bilan de ses dix-huit mois passés à la tête de la confédération patronale. « Aujourd’hui le réflexe syndical n’existe plus, il faut aller chercher les adhérents : notre objectif est d’arriver à 2000 adhérents fin 2018 », explique-t-il. La structure qu’il préside revendique aujourd’hui près de 1300 adhésions, dont 400 nouvelles déjà enregistrées cette année.

Pour convaincre les chefs d’entreprises de rejoindre ses rangs, la CPME a décidé de proposer un panel de services à leurs adhérents « afin de coller à la réalité » du terrain selon Samuel Cette, vice-président de la Confédération en Haute-Garonne. Depuis quelques mois le service Odette (Observatoire des taxes territoriales des entreprises) dresse un état des lieux de l’évolution des taxes (CFE, taxes foncières, etc.) commune par commune. « L’objectif est de donner au chef d’entreprise des indications, en plus de celles fournies par l’administration, sur les communes où il fait bon d’installer sa société », ajoute Samuel Cette.

Une délégation au CES de Las Vegas

L’organisation patronale milite également pour favoriser les réseaux et multiplier les mises en relations des entrepreneurs. Dans les nouveaux locaux de la CPME avenue Louis Bréguet à Toulouse, deux bureaux sont mis à disposition des adhérents. Et de nombreuses initiatives sont mises en place, comme, prochainement, le déplacement d’une délégation de chefs d’entreprises de Haute-Garonne au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Rendez-vous est pris en janvier 2018. « En plus des start-up, nous souhaitons que des responsables de PME traditionnelles fassent le déplacement, car elles aussi font preuve d’innovation », justifie Gilles Nakache qui souligne que le CES de Las vegas est également connu pour mettre en avant des acteurs de l’industrie de services.

Enfin, la CPME a lancé une offre de comité d’entreprises aux sociétés de moins de cinquante salariés : en Haute-Garonne cela représente entre 7000 et 8000 salariés. La confédération patronale s’est attachée pour cela les services d’une start-up toulousaine, Couleur CE, afin de proposer des billets de spectacles et de cinéma à tarifs réduits, ainsi que des offres de covoiturage.

Philippe Font

Sur la photo : Gilles Nakache, président de la CPME Haute-Garonne. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco