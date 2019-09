Haute-Garonne. La société Biomega Services déménage

La société toulousaine Biomega Services annonce le déménagement de son siège social au 19 rue Raymond Naves à Toulouse, afin de faire face à son développement croissant. Créée en 2006, l’entreprise est spécialisée dans le bio-nettoyage et l’hygiène, les services hôteliers et la restauration en secteur sanitaire et médico-social.

Selon son président Jean-Michel Diener, la structure compte aujourd’hui 600 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2018. Il projette un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2019.