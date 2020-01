Haute-Garonne. Légère hausse du chômage au troisième trimestre 2019

Lors de ses voeux à la presse, le président de la CCI de Toulouse Haute-Garonne Philippe Robardey a fait un point de conjoncture. Ainsi, en Haute-Garonne, le taux de chômage est en légère hausse sur le troisième trimestre 2019 (+0,1 point). En recul de 0,5 point sur un an, il se positionne à 8,1% alors qu’il atteint 8,3% en France métropolitaine et 10,1% à l’échelle de l’Occitanie. « C’est le perpétuel paradoxe haut-garonnais, territoire très attractif, qui attire des personnes qui travaillent et leurs conjoints au chômage », explique Philippe Robardey.

Par ailleurs, l’emploi salarié total du département connait une progression de +2,1% sur un an soit un gain de 13.000 emplois, « un rythme supérieur qu’en régional (+1,4%/ + 29.000 emplois) et deux fois supérieur au rythme national (+1,0%) ». La Haute-Garonne représente 44% des créations d’emploi en Occitanie.

Concernant le commerce extérieur, sur la période allant du quatrième trimestre 2018 au troisième trimestre 2019, la Haute-Garonne réalise 77,5% des exportations de la région Occitanie et 58.3% des importations.

Une enquête de conjoncture annuelle, en partenariat avec la Banque de France, qui permettra de quantifier précisément les évolutions et de dresser les projections pour l’année 2020, sera restituée lors d’une conférence de presse le 2 avril 2020.