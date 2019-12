Haute-Garonne. Toujours dynamique, le secteur du BTP s’inquiète pour l’avenir

Quand le bâtiment va, tout va ? A première vue oui puisque le chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de la promotion immobilière a progressé de 2,5 % entre 2018 et 2019 en Haute-Garonne, selon les derniers chiffres de la fédération du bâtiment et des travaux publics 31. Le secteur pèse aujourd’hui plus de 9,7 milliards d’euros. Pourtant, les professionnels tablaient plutôt sur une hausse de 5 % sur cette période.

« Notre activité reste très largement portée par l’activité logement, tandis que la rénovation reste stable et que celle de l’immobilier tertiaire et des équipements publics est en baisse », a observé Emile Noyer, le président de la FBTP 31 ce lundi 9 décembre, à l’occasion du rendez-vous annuel organisé par le GIE Garonne développement avec les entreprises du secteur.

Le bâtiment et les travaux publics représentent 6000 entreprises, 34.000 salariés et 4000 intérimaires en Haute-Garonne et le secteur anticipe une légère baisse des carnets de commande à partir de 2020, mais veut rester optimiste. « Les gros chantiers vont continuer d’alimenter notre activité à Toulouse. En particulier, les travaux du métro et le projet d’aménagement routier métropolitain (Parm) doté de 1,9 milliard d’euros d’investissement. Voté par la métropole, il englobe 305 chantiers », décrit Emile Noyer.

Pour l’heure les entreprises se portent plutôt bien, « avec une visibilité de quatre à dix mois selon les corps de métier ». Le GIE Garonne Développement a par exemple dévoilé son plan de vol pour 2020. A la clé ? Des ordres de services programmés pour 1508 logements neufs à construire, 665 réhabilitations thermiques, 513 réhabilitations et 24 démolitions. « Notre plan de charge, même en légère baisse, reste dans des niveaux élevés, indique Pierre Marchal, le directeur général du groupe Les Chalets. « C’est en réalité à partir de 2021 que nous craignons une baisse d’activité, conséquence de la baisse des APL votée par le gouvernement et de son impact attendu sur nos trésoreries. Néanmoins, nous avons anticipé et élargi le nombre de membres du GIE (le GIE est passé de quatre à huit membres NDLR) ; ce qui devrait nous permettre de maintenir le volume de production. » Le groupement produit près de 1000 logements par an et en réhabilite 500, pour un investissement annuel de 140 millions d’euros.

Les entreprises freinées par le manque de main d’œuvre

Dans ce contexte, le nombre de défaillances d’entreprises est aussi en baisse, « même si nous voyons quand même quelques entreprises assez importantes avoir des difficultés. Il arrive qu’elles signent des contrats mais peinent ensuite à les honorer faute de main d’œuvre », poursuit Emile Noyer.

Le manque de main d’œuvre est en effet un vrai problème dans le secteur. La fédération du BTP 31 estime qu’il manque 3000 à 4000 compagnons et salariés pour répondre aux besoins actuels. A tel point qu’elle lancera dès janvier 2020 un plan triennal doté d’un budget de 100.000 euros pour communiquer et attirer de jeunes talents.

Béatrice Girard

Sur la photo, Emile Noyer, président de la FBTP31 et Jean Michel Fabre, président du GIE Garonne Développement. Crédit : GIE Garonne Développement.