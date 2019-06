Une nouvelle aire de covoiturage baptisée « Porte des Pyrénées » va être inaugurée le mardi 4 juin à Muret en présence de Georges Méric, président du conseil départemental de Haute-Garonne et de Arnaud Mendement, maire de Muret.

Située entre la RD 207 et la RD 15G, l’aire est compte quarante-huit places de stationnement et a pour objectif de permettre aux salariés travaillant sur Toulouse de limiter l’utilisation de leur véhicule personnel. L’ouverture de ce nouvel équipement s’inscrit dans le programme d’aménagement des aires de covoiturage. Ce dernier prévoit l’aménagement et la sécurisation de vingt-cinq aires dans le département d’ici fin 2019, avec un budget de 2,7 millions d’euros.

Inès Osik