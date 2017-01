En Haute-Garonne, un nouvel outil pour mieux répondre aux demandes de logements sociaux

Depuis vendredi, Toulouse Métropole est désormais dotée d’une Conférence intercommunale du logement (CIL). Constituée de quatre-vingt-quatorze membres (collectivités territoriales, bailleurs sociaux, associations des usagers ou de défense des personnes en situation d’exclusion), cette conférence a pour mission de définir les orientations en matière d’attributions de logements. Elle doit aussi assurer la mise en œuvre et le suivi du plan partenarial de gestion de la demande de logement social.

En 2015, la Haute-Garonne a enregistré 12.000 nouveaux arrivants et a 22.764 demandes de logements sociaux en attente. L’objectif de la CIL est donc de réduire ce temps d’attente, et de mieux cibler et cerner les demandes de logements sociaux.