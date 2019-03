Hélène Gauthier : « Pour sensibiliser les Toulousains, il faut multiplier les actions »

Hélène Gauthier, quelles sont les missions de l’association CPIE Terres Toulousaines ?

Nos missions sont avant tout la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Nous accompagnons également les initiatives citoyennes ainsi que l’accompagnement territorial et des politiques publiques dans le domaine de la transition écologique. Notre spécificité est d’œuvrer en milieu urbain. Seuls trois CPIE sont dans ce cas : Toulouse, Montpellier et Nantes. Généralement, les CPIE sont présents en milieux ruraux.

Pourquoi intervenir sur la manifestation Toulouse + Verte ?

Il est important de participer à cette manifestation car c’est une démarche pour impliquer les citoyens. Nous défendons la transition écologique et celle-ci ne peut se faire que si les habitants changent durablement leurs comportements. Pour nous, cette manifestation est l’occasion d’expliquer concrètement nos actions et de mettre en place des solutions, et savoir comment chacun peut participer à cette transition écologique.

Pensez-vous que les Toulousains sont, à ce jour, assez sensibilisés à ces questions ?

Clairement non. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et il n’y a pas assez d’actions réalisées pour les sensibiliser sur le long terme. Tout l’enjeu aujourd’hui serait d’avoir des actions de sensibilisation inscrites dans la durée, présentes tout au long de l’année afin de donner aux citoyens de vrais moyens d’agir.

Par exemple ?

Il faut des actions aux répercussions durables. En effet, celles que nous proposons les 5 et 6 avril lors de Toulouse + Verte feront échos à d’autres actions que nous proposerons ensuite dans le cadre des 48 heures de l’agriculture urbaine les 5 et 6 mai, qui là aussi, essaieront de faire écho à la Semaine du développement durable… De cette manière, nous essayons petit à petit de faire des rendez-vous réguliers avec les habitants pour leur donner des pistes d’actions tels que des conseils pour végétaliser leurs balcons. Notre objectif est de donner aux citoyens des moyens d’agir à plus long terme.

Propos recueillis par Elise Darbas

Photo DR.