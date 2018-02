Henri Foch, généreux (ex-) banquier au chevet de l’art

Bruxelles, Paris, Hong Kong, Londres et désormais Montolieu, à quelques encablures de Carcassonne et de sa Cité. Des salles de marché internationales à ce village occitan de 800 âmes perché en haut d’une colline… il y a un gigantesque pas que le Parisien Henri Foch a franchi. Le gol-den boy d’une cinquantaine d’années à l’allure sportive a décidé de donner un autre sens à sa vie, loin des places boursières qu’il fréquente assidûment depuis 1985.

En plusieurs étapes. En 2008, il rachète un paradis sur terre, le Petit Versailles à Montolieu, majestueux domaine agricole restauré de sept hectares, entouré de verdure, d’oliviers plantés par ses soins, et d’un parterre de fleurs. Même s’il ne regrette pas son travail de trader, « passionnant, actif et intense », il démissionne. « En juin 2015, je me suis installé définitivement ici car je suis chez moi », raconte l’ex-numéro deux mondial des marchés à BNP-Paribas, vêtu d’un bermuda et d’un polo. Un retour aux sources naturelles pour cet homme d’affaires qui passa, enfant, de nombreuses vacances dans son département de cœur.

Rachat de la cave

Au même moment, il fait la connaissance de Dominique Polad-Hardouin, fille de la brésilienne Cérès Franco, quatre-vingt-dix printemps. Cette dernière, collectionneuse passionnée d’art naïf, populaire et de la Nouvelle Figuration, ouvre en 1972 la galerie L’Œil de Bœuf à Paris, qui voit affluer des artistes chassés par les régimes communistes et les dictatures. Ils trouvent rue Quincampoix un lieu pour s’exprimer en toute liberté. Longtemps, Cérès Franco a exposé sa collection à ses frais dans le village de Lagrasse toujours dans l’Aude où elle s’est installée en 1994.

Puis, en 2013, un accord est conclu pour donner ses 1500 œuvres évaluées à 4 millions d’euros à la ville de Carcassonne. Mais coup de tonnerre en 2014 : Gérard Larrat (divers droite), le maire élu, fait capoter le projet, avant que le généreux Henri Foch intervienne. Celui-ci rachète en 2015 l’ancienne cave viticole, La Coopérative, à hauteur de 250.000 euros, pour donner asile à cette collection. « Les rencontres ne sont jamais tout à fait fortuites. Nous cherchions tous les deux, Cérès et moi-même, un toit, un lieu sûr, accueillant et durable. Cérès avait beaucoup voyagé, moi aussi ; elle plus longtemps que moi. Et nous nous sommes donc abrités, Cérès dans ces murs, moi au Petit Versailles voisin », explique ce fils d’un haut fonctionnaire européen. Trader depuis trente ans, il se défend de coller à l’image véhiculée par Le Loup de Wall Street de Scorsese.

Une donation

Exposée depuis trois ans à la belle saison, cette collection rassemble plus de 3000 curieux par an. « Cette expérience est unique pour moi mais j’arrive à sa limite, nuance-t-il. En 2018, je souhaite effectuer une donation du bâtiment à Carcassonne Agglo, qui en assure déjà la gestion. » Il précise : « C’est un acte citoyen désintéressé, un acte d’engagement. Je ne réalise aucune opération financière ou fiscale de quelque manière que ce soit. Je veux m’assurer de la conservation de cette collection pour en faire profiter le plus grand nombre. »

L’heure de la retraite a-t-elle sonné, peut-on se demander pour ce néo-villageois assagi ? Rattrapé par le marché des devises, car on ne se refait pas totalement, l’homme d’affaires a fondé en 2016 Petit Versailles Investors, un fonds de placements, et est vice-président de FirmFunding (fintech BtoB de mise en relation entre PME et investisseurs). Même s’il ne porte plus de costume pour travailler depuis chez lui, il concède être connecté à son téléphone portable, souvent.

Audrey Sommazi

Photo Rémy Gabalda