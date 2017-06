A la Banque Courtois, Hervé Rogeau s’affranchit du modèle de la banque mobile

Une exception dans le paysage bancaire. Alors que la majorité des banques françaises intensifient leurs fermetures d’agences, misant sur la digitalisation des services, la Banque Courtois persiste et signe avec le maintien de ses quatre-vingt-deux agences en 2017, qui couvrent treize départements du grand Sud-Ouest.

« Le client a envie d’avoir en face de lui un bon niveau d’expertise et un bon niveau de service. Moins de 10% de la clientèle bancaire en général accepte d’être entièrement internaute. Notre modèle basé sur une relation humaine et pérenne répond à un besoin de proximité », souligne Hervé Rogeau, président du directoire de la Banque Courtois depuis août 2016. Chaque client a ainsi accès à un conseiller dédié avec sa ligne directe. Même l’irruption récente d’Orange Bank ne fait pas bondir le président. « Nous ne sommes pas en concurrence avec des banques low-cost 100% mobiles », assure-t-il. Il est vrai que la Banque Courtois compte en majorité dans son portefeuille une clientèle premium attentive aux services, de 167.000 particuliers ou professionnels, CSP+ ou professions libérales, et de 3000 entreprises.

Le digital en soutien de l’humain

Pour autant, la transition digitale, qu’Hervé Rogeau considère comme « une évolution plus qu’une révolution pour sa banque », a été amorcée pour plus d’efficacité commerciale. Le président n’ignore pas que « le premier geste de ses clients le matin est de consulter leur compte sur leur smartphone ». Une plateforme Crédit du Nord (groupe propriétaire de la Banque Courtois) permet ainsi l’agrégation de tous les comptes bancaires d’un client, y compris dans des banques concurrentes. Chaque collaborateur est aussi équipé d’une tablette pour des rendez-vous au domicile du client et l’ouverture de comptes sur place. La chute de son PNB (produit net bancaire) de 5,2% en 2016, porté à 157 millions d’euros, ne fait pas dévier Banque Courtois de sa stratégie, privilégiant l’humain au numérique.

Une érosion du PNB maintenue en 2017

« L’érosion du PNB s’explique par des taux historiquement bas en 2016, ce qui a eu pour effet une faible rémunération de la transformation des dépôts. En 2017, nous chercherons à développer les crédits aux PME car plus nous transformerons nous-mêmes ces dépôts, mieux nous contournerons le problème des taux », explique Hervé Rogeau, qui prévoit en 2017 un PNB au mieux stabilisé, voire en diminution de 2%. Au programme également, une croissance de 3% de la part clientèle d’entreprises et de 2% des clients particuliers. Et fidèle à sa volonté d’un service humain, avant tout, la banque maintiendra son effectif de 650 collaborateurs.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Hervé Rogeau, président du directoire de la Banque Courtois. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.