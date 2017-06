Huit nouvelles start-up choisies par l’Esa Bic Sud de France

Coordonné par le pôle de compétitivité Aerospace Valley depuis sa création en 2013 et avec le soutien du Cnes et du cluster Safe, l’Esa Bic Sud France continue de soutenir des entreprises. Lors de son comité de sélection qui s’est tenu les 8 et 9 juin, huit nouvelles start-up ont été choisies, dans les secteurs de la météorologie, de la data ou encore de la robotique.

Depuis sa création il y a quatre ans, l’Esa Bic Sud France a soutenu quarante huit entreprises. A noter que le 6 juillet prochain, Aerospace Valley et les membres toulousains de l’Esa Bic Sud France organisent au Quai des Savoirs le Space Business Innovation Day. Cette rencontre permettra aux startups de rencontrer des experts de toutes les structures partenaires (Aerospace Valley, CEEI Théogone, Incubateur Midi-Pyrénées, Cnes, Airbus Defence and Space, etc.).