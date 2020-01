Le 21 janvier, dans le cadre de l’Open Factory IA, le cluster Digital 113 dévoilera, en partenariat avec l’Université fédérale de Toulouse et le think tank NXU, les conclusions de l’étude menée par l’Opiiec intitulée « Formations et compétences pour l’intelligence artificielle (IA) en France ».

Ce rendez-vous, organisé à la maison de la valorisation de la Recherche à Toulouse, sera l’occasion d’identifier les pistes de travail pour l’IA en Occitanie et d’échanger autour de ces dernières.

Présentation de l’étude « Formations et compétences pour l’intelligence artificielle (IA) en France », mardi 21 janvier 2020 à partir de 13h30, à la Maison de la Valorisation de la Recherche / Amphithéâtre II à Toulouse. Rendez-vous est ouvert à tous, entrée gratuite. Informations sur https://www.digital113.fr