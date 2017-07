IMS Networks lutte activement contre les ransomwares

Avec son panel très large de clients, IMS Networks bénéfice d’une vue d’ensemble sur

les types de menaces, que peuvent rencontrer les entreprises et collectivités, quels que soit leur taille ou leur secteur d’activité. La société a vu émerger un risque, qui se fait de plus en plus pressant : la recrudescence des ransomwares. « Il s’agit d’un logiciel malveillant reçu par courriel ou mis à disposition sur un site Internet. Il s’installe à l’insu des utilisateurs et provoque le chiffrement des données présentes sur leurs postes informatiques. Pour les débloquer, le cyber criminel leur ordonne de verser une rançon, dans un délai donné, de l’ordre de 48 à 96 heures. Cette somme est souvent à payer en bitcoins ce qui rend l’identification du criminel presque impossible », explique Mathieu Rigotto, qui a rejoint IMS Networks en tant que directeur de la cybersécurité, après avoir exercé des fonctions de RSSI.

L’expert rappelle qu’aucune entreprise n’est épargnée par cette menace, qui touche tout type de cible. Les ransomwares explosent aujourd’hui, car ils sont très rentables pour les maîtres chanteurs. Les rançons ont généré un chiffre d’affaires estimé à un milliard de dollars en 2016, et le retour sur investissement (ROI) est évalué à 1425%. Ce niveau de rentabilité leur permet d’améliorer sans cesse leur mode de fonctionnement.

Sensibiliser ne suffit pas

Quelle réponse apporter à ce risque ? S’assurer de ses sauvegardes et les contrôler sont les premiers réflexes à avoir pour prévenir et remédier à ces rançonlogiciels. Sensibiliser les utilisateurs pour éviter qu’ils n’ouvrent un courriel ou une pièce jointe provenant d’une adresse douteuse fait également partie des bonnes pratiques pour prévenir l’incident. Et, bien sûr, utiliser un antivirus et mettre régulièrement à jour sa base de signatures est un moyen de prévenir, mais il est loin d’être suffisant. « La plupart de nos clients sont dotés d’un logiciel antivirus. Mais, ces programmes réagissent sur des signatures déjà existantes, alors que les nouvelles versions de ces programmes malveillants se développent à un rythme effréné », remarque Mathieu Rigotto. 390.000 nouvelles espèces d’attaques voient le jour quotidiennement et il existe des centaines de familles de ransomwares.

Un outil basé sur le machine learning

Pour parer à ces risques, IMS Networks a donc travaillé à la réalisation d’une offre, qui s’appuie sur la solution SentinelOne. Cette nouvelle approche combine un outil technologique et un système de contrôle dans le centre de supervision de la sécurité SOC 24*7 d’IMS Networks. « Contrairement aux anti-virus qui protègent seulement contre les menaces connues, notre approche est basée sur des outils de machine learning et d’analyse comportementale du flux de messages des clients. L’étude de comportements des utilisateurs et la mesure des écarts, nous permet de détecter des intentions malveillantes et de bloquer les ransomwares en temps réel », détaille Mathieu Rigotto.

L’agent doit être déployé sur tous les terminaux des utilisateurs des entreprises cliente.Il permet une supervision et une protection complète du poste et de remonter les incidents au SOC. IMS Networks organise régulièrement les entreprises à venir découvrir cette solution lors d’ateliers dédié aux ransomwares lors des rencontres

de la cybersécurité en Occitanie. Le dernier s’est déroulé le 5 juillet dernier.

