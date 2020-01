Eldotravo lève 3 milions d’euros auprès de l’Irdi et de M Capital

Quand certains vont sur Tripadvisor pour trouver un bon restaurant, d’autres choisissent Eldotravo pour trouver un bon peintre ou un bon maçon… C’est en tout cas la promesse faite par Jean-Bernard et Hugo Melet, les deux frères co-fondateurs d’Eldotravo en 2016, après une expérience personnelle malheureuse lors de la rénovation de leur propre appartement. La start-up toulousaine fonctionne aujourd’hui comme une plateforme en ligne qui permet donc aux particuliers d’accéder gratuitement aux coordonnées de professionnels du bâtiment, recommandés par d’autres particuliers.

Installée à Toulouse dans les locaux du Village By CA, mais également présente à Paris, Bordeaux, Lyon et Nantes, Eldotravo lève 3 millions d’euros pour consolider sa position.

Un modèle financé par les entreprises

« Irdi et M Capital viennent d’entrer dans notre capital, ainsi que deux investisseurs, Christophe Courtin, fondateur du groupe Santiane et Alexandre Ricardo, ancien directeur général de Meilleurstaux.com », se réjouit Jean-Bernard Melet. « Grâce à cette levée de fonds, nous espérons ouvrir cinq autres bureaux à Marseille, Lille, Strasbourg, Rennes et sans doute Montpellier ou Nice. » Autre objectif ? Améliorer les fonctionnalités de la plateforme. « Nous travaillons déjà sur un chatbot qui va faciliter les prises de rendez-vous automatiques, les relances par mails et SMS et ainsi fluidifier la relation entre entreprises et utilisateurs.

Si la plateforme est gratuite pour les particuliers, elle est financée par les entreprises utilisatrices (et partenaires pour la plupart). « Les entreprises peuvent figurer gratuitement sur notre site, mais uniquement dans une version très limitée comme sur Linkedin. Ensuite, si elles souhaitent communiquer davantage sur leur travail et leur spécialité, elles payent 200 euros par mois », décrit Jean-Bernard Melet.

Pour éviter les faux avis de clients, Eldotravo assure vérifier tous les commentaires avant mise en ligne, sur présentation des factures et coordonnées des témoins. De même, les entreprises doivent fournir un Kbis et des certificats d’assurance.

Eldotravo revendique aujourd’hui un millier d’entreprises utilisatrices payantes, et plusieurs partenariats dans une vingtaine de corps de métiers, soit un chiffre d’affaires de 2,4 millions d’euros par an. La jeune pousse mise aussi sur le coaching d’entreprises avec des formules de vidéos et de tutoring à distance pour les aider à mieux communiquer. D’ici 2024, elle espère élargir son portefeuille d’entreprises clientes à 25.000 comptes et envisage de s’implanter dans d’autres capitales européennes.

Béatrice Girard

Sur la photo : Jean-Bernard et Hugo Melet, les frères co-fondateurs d’Eldotravo viennent de boucler une levée de fonds de 3 millions d’euros. Crédit DR.