Icade construit les nouveaux locaux de la PMI pour la mairie de Toulouse

Mardi 24 octobre a eu lieu la pose de la première pierre du bâtiment Sky-Line, construit par la société Icade pour le compte de la mairie de Toulouse. Composé de deux bâtiments aux lignes résolument modernes et aériennes, ce programme est situé au cœur de Borderouge, quartier en pleine expansion. Mixant architecture singulière, facilité d’accès et approche environnementale, le nouveau projet accueillera dès 2019 les services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) de la Mairie de Toulouse.

L’implantation dans le quartier Borderouge a été choisie afin de désengorger les grandes zones d’activité de bureaux telles que Balma-Gramont, Le pôle conçu par l’architecte Jean-Pierre Lott s’inscrit dans le cadre d’une démarche de certification Haute Qualité Environnementale (HQE).

En échange de ces nouveaux locaux, la mairie de Toulouse a cédé à Icade ses bureaux de la rue Sébastopol, afin d’y réaliser un campus numérique. Le second bâtiment (2000 m² sur six niveaux au pied de la station de métro Borderouge), a été vendu à la société Keys Selection.