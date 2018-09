« Il faut libérer la créativité des jeunes »

"Quel parent n’est pas angoissé face à un(e) ado qui n’a envie de rien, manque de confiance en lui/elle, a une image négative du monde de l’entreprise (ou au mieux, n’en a aucune) ? Et pourtant, entre eux, les jeunes se révèlent hyper inventifs et créatifs ! L’envie d’entreprendre, de créer son entreprise, est également de plus en plus présente, et ce, à tous les âges. C’est donc à partir de ces constats que nous avons eu l’idée à Toulouse Business School de développer le DIGITeen C@mp.

Un séminaire d’une semaine au cours de laquelle vingt jeunes, de 12 à 17 ans, pourront découvrir l’entreprise de demain autrement, au travers de la robotique, du code, d’une application mobile, de la production web… Ce programme inédit fera la part belle à la créativité et à l’innovation pédagogique, basées sur le plaisir d’apprendre en faisant. Il permettra d’aborder tous les grands thèmes de l’entreprise (production, communication et marketing, finance, stratégie…) par le biais d’outils ludiques et collaboratifs, les jeunes ayant pour objectif d’imaginer par petits groupes leur future start-up, de l’idée à sa promotion, en passant par la production, le business plan, les ressources humaines… Et à la fin de la semaine, ils seront réunis dans la salle du comité de direction de Toulouse Business School pour « pitcher » leurs idées devant les « actionnaires » que sont leurs parents !

« Les jeunes sont de plus en plus acteurs et actifs »

La finalité est bien sûr de libérer la créativité de ces jeunes, de leur permettre d’avoir une autre vision de l’entreprise, une plus grande confiance en eux, et des notions en matière de robotique et de codage notamment, qui deviennent essentiels. D’ailleurs, nous allons les intégrer cette année dans dans nos programmes Bachelor et Grande Ecole. Nous souhaitons ainsi les aider à confirmer ou préparer leur orientation post-bac ou susciter des vocations, deux des vingt places étant offertes à des jeunes adressés par le Secours Populaire. Un dispositif qui s’inscrit donc parfaitement dans nos missions, même s’il peut paraître assez éloigné de notre image de grande école de management.

Il illustre pourtant l’innovation pédagogique qui règne dans notre école, tant du côté des professeurs que des étudiants, qui sont de plus en plus acteurs et actifs. C’est par exemple sur la base des travaux du mathématicien Seymour Papert, auteur du « Jaillissement de l’esprit », que des chercheurs du célèbre Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis en place le système de codage graphique Scratch qui sera utilisé. Les enseignants impliqués dans ce DIGITeen C@mp sont très enthousiastes à l’idée d’aider des adolescents à accoucher de leurs idées !"

Jacques Digout, directeur de la Formation Continue de TBS et créateur de DIGITeen C@mp

Sur la photo : Jacques Digout, directeur de la Formation Continue de TBS et créateur de DIGITeen C@mp. DR.