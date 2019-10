Immobilier. Le groupe Pichet met un pied à Toulouse

Le groupe familial Pichet, fondé à Bordeaux il y a trente ans par Patrice Pichet (il en est toujours l’actuel PDG), affiche 5200 réservations de logements par an. Il réalise 45 % de sa production en Île-de-France et 30 % sur la façade Atlantique. Déjà présent à Bordeaux, Bayonne, Nantes, Rennes, Lyon et Marseille, il a ouvert des bureaux à Toulouse et lance un premier programme dans la Zac Monges à Cornebarrieu (Haute-Garonne).

« Il s’agit d’un programme de soixante-douze logements dont dix-huit logements sociaux qui seront gérés par le promoteur Altéal et la maîtrise d’oeuvre a été confiée à l’agence Obras », indique Régis Bouyer, le directeur général promotion grand ouest du groupe.

Lauréat de Dessine moi Toulouse

Cette résidence, la première signée Pichet à Toulouse, sera livrée en 2021. Mais le promoteur indique vouloir « s’implanter durablement en Occitanie, et participer à des projets d’aménagement à Toulouse, comme c’est déjà le cas en Île-de-France et en Gironde. »

À Toulouse, Pichet espère construire des logements en Zac comme en diffus et indique avoir déjà pris des accords fonciers sur plusieurs sites intra-muros et en première couronne, qui correspondent à 300 logements.

En mars dernier, le promoteur a par ailleurs été désigné lauréat mandataire de l’un des projets de Dessine Moi Toulouse. Il s’agit de « Pop-Up », qui prévoit de valoriser les abords de la station de métro de Borderouge par la construction de places de stationnement, locaux tertiaires, commerces et logements sur une surface plancher de 17.000 m2.

Béatrice Girard

Sur la photo : le groupe Pichet livrera un premier programme de soixante-douze logements à Cornebarrieu en 2021. Crédits : Groupe Pichet - DR.