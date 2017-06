Immobilier. Midi 2i se déploie sur le marché des maisons de retraite

Les nouveaux locaux sont l’emblème de la croissance de Midi 2i. Depuis quelques semaines, la filiale immobilière de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées a quitté ses bureaux historiques allées François Verdier pour 1000 m² rénovés dans le quartier Wilson. « En investissant un million d’euros dans ses locaux qui nous appartiennent, nous pensons à l’avenir. Car de vingt-deux collaborateurs, nous allons passer à vingt-six d’ici fin 2017. Et nous pourrons même accueillir trente-cinq personnes, et plus », commente Pierre Cabrol, le président de Midi 2i.

En effet, la filiale de la banque présente des résultats « très bons » en 2016. Le chiffre d’affaires s’établit à plus de 5 millions d’euros ( +23 %). « En 2016, le montant global des acquisitions s’élève à 144 millions, dont 90 millions dans des commerces de périphérie ( comprendre aux abords des grands centres commerciaux, NDLR) », poursuit Jean-Luc Barthet, directeur général délégué, qui précise que de nombreuses acquisitions ont été réalisée en dehors de l’Occitanie par « opportunités ».

Croissance à deux chiffres en 2017

Avec des résultats en hausse, Midi 2i affiche clairement ses ambitions : une croissance à deux chiffres en 2017. Quels sont les leviers ? La filiale va créer deux nouvelles foncières pour toucher de nouveaux marchés et se déployer en France. En effet, le fonds Edenis financera la construction de dix Ehpad (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) avec le groupe Edenis et la Caisse des dépôts et consignations. La première opération sera livrée fin 2018 à Blagnac. « Il s’agit d’un marché encore peu pris par les investisseurs », souligne Pierre Cabrol, qui réfléchit déjà à de nouvelles pistes de développement. Le logement serait dans les tuyaux.

A noter que Midi 2i envisage également de confirmer son déploiement dans l’acquisition de commerces dans les zones commerciales par la création du fonds Valmi 2. Une opération prévue en partenariat avec le groupe Duval, promoteur et investisseur parisien.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Pierre Cabrol, président, et Jean-Luc Barthet, directeur général délégué dans les nouveaux locaux de Midi 2i, la présentation des résultats mercredi 14 juin à Toulouse.

Photo Hélène Ressayres - ToulÉco