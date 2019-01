Immobilier d’entreprise. Toulouse attend toujours la construction de son quartier d’affaires

Cette année Toulouse retrouvera sa place sur la troisième marche du podium concernant l’immobilier de bureaux. Avec 150.000 m² de surfaces placées d’ici la fin de l’année, elle redevient la troisième métropole régionale, devant Bordeaux (99.500 m²) mais loin derrière Lille (254.000 m²) et Lyon (220.000 m²).

« Notre marché est très bien orienté, avec une demande en moyenne 15% supérieure à ce que nous observons depuis 2010 et 114.200 m² transactés depuis le début de l’année », décrit Marc Delpoux le président de l’observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise, lors de la présentation des résultats trimestriels du secteur. « Il faut cependant rester lucide, notre marché est bien moins dynamique que ceux de Lille et Lyon. »

Une des raisons est bien connue : il s’agit du manque d’offre de surfaces disponibles au centre-ville et de l’absence d’un quartier d’affaires identifié. Lille dispose ainsi d’Euralille en cours d’extension avec Euralille 3000 (qui promet 260.000 m² de nouveaux espaces dont 130.000 m² de bureaux). Lyon mise quant à elle sur La Part-Dieu, également en réhabilitation avec 650.000 m² de bureaux supplémentaires à horizon 2030 et le quartier qui monte Confluences.

A Toulouse, l’offre reste dispersée

Ce trimestre, la demande a néanmoins été active au centre-ville de Toulouse avec la livraison de l’immeuble Riverside à Compans Cafarelli qui accueillera notamment le nouveau siège d’Oppidéa (2400 m²) et l’éditeur de logiciels JFrog (1377 m²). A la Roseraie, les 12.750 m² déjà loués par Latécoère pour son futur siège social, dans un immeuble en cours de construction par Icade, pèsent fortement dans les chiffres.

La zone aéroportuaire a concentré de son côté deux transactions importantes, 2220 m² loués à Insitu Business Centre et 1112 m& loués à Acsent Integration. A l’est de l’agglomération, les zones de La Plaine (2500 m² en transaction dont 1700 m² vendus à une société de services), Montaudran Palays (1100 m²), Parc du Canal (1000 m²) et Labège Enova (3400 m²), restent les plus attractives ce trimestre.

Les indicateurs de vacance et de stocks sont bons par ailleurs. Le taux de vacance s’élève à 4,6% et l’offre immédiate baisse de 7%. L’offre neuve qui peine à se renouveler représente 17,5% du stock global (avec 35.800 m² comptabilisés ce trimestre) et 169.000 m² de bureaux de seconde main.

Béatrice Girard

Sur la photo : Latécoère a loué 12.750 m2 de bureaux à construire au promoteur Icade pour abriter son futur siège social quartier de la Roseraie. Photo DR.