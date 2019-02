Immobilier. Et si le marché toulousain se contractait en 2019 ?

L’heure n’est pas encore tout à fait à l’inquiétude, mais le doute est permis. Après une année 2017 record, 2018 s’est achevée sur des indicateurs plus inquiétants. Dans l’ancien la hausse des prix a atteint 3,8%, et le prix moyen atteint désormais 2629 €/ m2, selon la Fnaim, mais les rythmes de ventes eux sont désormais stables.

« Nous sommes loin des +15 % de ventes de l’année précédente et ceci pourrait traduire les débuts d’un ralentissement », pronostique Philippe Pailhès, président de la Chambre interdépartementale des notaires de Haute-Garonne. Pour l’heure, on note de grands écarts de prix entre les quartiers. Ainsi dans l’hyper-centre (Carmes, Capitole, Alsace), les transactions dépassent fréquemment les 7000 €/ m2 pour des petites surfaces, tandis que les prix stagnent à 1600 €/ m2 dans les faubourgs les plus défavorisés.

Les investisseurs en retrait, le marché du neuf s’inquiète

Mais l’inquiétude principale vient du marché neuf qui a enregistré 7055 ventes dans l’aire urbaine en 2018, soit une baisse de 8%. En cause ? La baisse des ventes à investisseurs (-11%) soit 650 ventes en moins. « C’est un bilan en trompe l’oeil », a tenu à nuancer Jean-Philippe Jarno, directeur général d’Urbis Réalisations et président de l’ObserveR, lors de la présentation des chiffres de la profession, ce mercredi 20 février. « Car si les ventes à investisseurs baissent, celles à occupants se maintiennent, et elles progressent même fortement dans Toulouse intra muros, grâce à une hausse spectaculaire des ventes aidées (+33%). Le marché reste donc dynamique ».

Une bonne nouvelle pour les classes moyennes qui profitent d’une offre de logements neufs soumis à un plafond de revenus et affichés à 3000 €/ m2. Les prix des logements neufs vendus en libre, eux, n’ont en revanche pas cessé d’augmenter (+4%) pour atteindre 4050 €/ m2 à Toulouse et 3800 €/ m2 dans l’aire urbaine. Enfin un dernier indicateur pose question. C’est la chute des mises en ventes de logements neufs (-33 % à Toulouse et -26 % dans l’aire urbaine). Une contraction qui s’explique selon la profession par « la raréfaction des fonciers et la mise en œuvre attendue du nouveau PLUIH qui a pu freiner des dépôts de permis de construire ».

Béatrice Girard

Sur la photo : Alors que les ventes de logements neufs sont en recul dans l’aire urbaine, à Toulouse, le marché se maintient grâce à une nouvelle offre de logements à prix maitrisés. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco