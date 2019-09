Immobilier : le groupe Mercure déploie son plan 2019-2025

Créé en 1936 et dirigé par la famille Chassaigne, le groupe toulousain spécialisé dans la vente de biens immobiliers de prestige, entre dans une nouvelle ère. L’entreprise qui dispose de vingt implantations et 107 collaborateurs dans toute la France, conserve son siège social à Toulouse. L’agence toulousaine est désormais dirigée par William Pillons qui s’appuie sur une équipe de dix-sept collaborateurs.

Le groupe déploie son plan 2019-2025 basé sur ses activités historiques, vente, location et expertise de biens et patrimoines immobiliers de prestige ; mais ajoute de nouvelles cordes à son arc. « Nous allons déployer des services à destination de clients non résidents en matière de finance et d’assurance et développer la vente de biens immobiliers adaptés à de l’événementiel », décrit Olivier de Chabot-Tramecourt, le directeur général. En 2018, le groupe Mercure a enregistré 250 millions d’euros de transaction et accompagné 25 % de clientèle internationale.

B.G.