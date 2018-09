In Renov réhabilite maisons et appartements du sol au plafond

Estimer la rénovation d’appartements et coordonner les travaux du sol au plafond. Telles sont les missions de Michaël Brouiller, 31 ans, et Marc Pinon, 40 ans, associés depuis 2015 au sein de la société In Renov. Auparavant, les deux entrepreneurs travaillaient chacun dans leur propre structure, Michaël Brouiller était conducteur de travaux, Marc Pinon gérait une entreprise de rénovation. « Nous nous sommes regroupés afin d’être plus efficaces, l’objectif est de continuer à se développer », confie Michaël Brouiller.

80% des clients faisant appel à In Renov habitent le centre-ville de Toulouse, le reste des chantiers sont situés dans la première couronne de la Ville rose. « Sur une visite, nous estimons le montant des travaux, nous gérons l’ensemble du chantier, de la conception des plans à la réalisation des travaux, le dépôt des permis, le suivi des dossiers administratifs et la remise des clés », détaille encore Michaël Brouiller. « Nos clients, dont la plupart sont en phase d’acquisition d’appartement ou de maison, sont à la recherche d’une solution clés en mains et personnalisée. »

Installée dans le quartier des allées de Barcelone, In Renov travaille avec une vingtaine d’artisans issus de tous les corps de métiers du bâtiment. Et réalise chaque année une trentaine de chantiers : parmi ses dernières livraisons, une maison de 300 m2 dans le quartier Côte Pavée ou un duplex de 120 m2 place Dupuy. Présent sur le Web, In Renov gagne des parts de marché et des contrats via le bouche à oreille ou le réseau des agents immobiliers.