Inauguration à Toulouse de l’Institut des Cellules souches adultes et de la Régénération

Il y a quelques jours a été inauguré l’Institut des Cellules souches adultes et de la Régénération à Toulouse, sur le site de l’Oncopole. Financé à 100 % par la Région, à hauteur de 12,5 millions d’euros, ce nouveau bâtiment dédié à la médecine du futur rassemble en un lieu unique des équipes de R&D travaillant sur la recherche et le développement des cellules souches et la médecine régénérative.

L’Incere est géré par l’Établissement français du sang Occitanie Pyrénées-Méditerranée, sous la direction du Dr Francis Roubinet. Dans un bâtiment de plus de 3000 m², il accueille le laboratoire StromaLab ainsi que la société CellL-Easy, spécialisée dans la thérapie cellulaire.