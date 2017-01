Transports. Le maire de Toulouse inaugure un nouvel échangeur et plaide pour une deuxième rocade

La nouvelle bretelle d’accès du périphérique toulousain, entre les sorties 12 et 14 des Izards et de Croix-Daurade a été officiellement inauguré ce jeudi 5 janvier. Le nouvel équipement raccordé au Boulevard urbain nord (BUN) devrait permettre de mieux desservir le quartier Borderouge et le terminus de la ligne B du métro ainsi que les communes de Pechbonnieu et de Launaguet. Ce chantier, financé par l’Etat, les collectivités locales et le concessionnaire, est estimé à 47,6 millions d’euros. C’est le premier d’une série d’aménagements sur le BUN.

A l’occasion du coupage de ruban, le maire de Toulouse et président de Toulouse Metropole Jean-Luc Moudenc a rappelé les investissements en cours sur les transports dans l’agglomération. Il a aussi plaidé pour le projet d’une deuxième rocade. « Les enjeux de la mobilité occupent une place essentielle face à la croissance exponentielle de notre grande agglomération », a-t-il rappelé hier. « je souhaite en 2017 relancer les études pour une deuxième rocade à Toulouse ». Une demande réitérée par l’édile le soir même à l’occasion de la cérémonie des voeux aux personnalités. « Mais je suis un peu seul sur le sujet », a-t-il précisé. Le projet de seconde rocade faisait partie du programme du candidat Moudenc lors des municipales en 2014.