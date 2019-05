Industrie. Deux nouveaux directeurs pour l’usine de Bosch à Rodez

Le site Bosch de Rodez accueille un nouveau directeur technique. Vincent Dittly, 51 ans, prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet 2019, suite au départ à la retraite d’Olivier Pasquesoone. Ancien directeur du site de Vendôme (Loir-et-Cher), il a déjà fréquenté le site aveyronnais en 2006 en tant que responsable du département des injecteurs common rail pendant dix ans.

Par ailleurs, le directeur économique du site de Rodez, Patrick Meillaud, 46 ans, se verra attribuer de nouvelles fonctions en plus de son poste de directeur économique. Le 1er juillet 2019, il prendra en effet la responsabilité du département des ressources humaines et les fonctions de chef d’établissement.

Le groupe Bosch spécialisé dans l’activité diesel, compte 1 500 employés sur le site de Rodez. Le site est le plus important du groupe en France malgré la crise sociale survenue en 2018 entre les syndicats et la direction du Groupe. Il se place parmi les plus importants employeurs industriels d’Occitanie.

Inès Osik