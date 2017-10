Innovation. Airbus confronté au syndrome Kodak

Le traitement de choc administré à Airbus par son nouveau CTO (Chief Technology Officer), Paul Eremenko, en matière d’innovation, n’est pas sans effet secondaire. La pilule provoque un véritable malaise dans les rangs du constructeur. « La révolution en cours, basée sur le principe de destruction créatrice de Schumpeter, ne laisse-t-elle pas la place à la destruction tout court ? », s’interroge un chercheur de Suresnes, site de près de 250 ingénieurs ou techniciens de recherche, qui doit fermer en juin 2018 suite à la réorganisation en cours de l’innovation au sein du groupe. C’est de fait l’ensemble du département Airbus Group Innovations, le centre de recherche centralisé d’Airbus Group de 600 personnes dans le monde, dont Suresnes fait partie, qui vole en éclats. Selon un cadre du groupe, « Airbus vit dans la hantise de devenir le Kodak des années 2000 », ce mythique groupe de photos, aujourd’hui disparu, qui n’a pas pris le virage du numérique à temps, alors qu’il en était l’inventeur.

Etre au cœur de la troisième révolution aérospatiale

Le constructeur veut donc créer les conditions d’une innovation disruptive « fast, open, collaborative, more efficient… » où la simple recherche aéronautique ne suffit plus. Elle doit croiser « d’autres tendances émergentes comme l’électrification, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmentée ou la connectivité à faible latence », le tout s’appuyant sur le digital, confie en substance Tom Enders, président exécutif d’Airbus, dans le journal interne de l’entreprise.

L’objectif est de ne rater aucun virage technologique, comme celui des nouvelles mobilités urbaines autonomes ou de la voiture volante. Paul Eremenko affiche vouloir placer « le groupe au cœur de la troisième révolution aérospatiale », après les conquêtes des Frères Wright et de Neil Armstrong. Rien de moins. « Airbus veut être à l’origine de l’iphone X du transport aérien », résume un porte-parole d’Airbus. Mais peut-on innover en aéronautique, au processus de certification long, basé sur l’expérimentation et l’expertise d’ingénieurs historiques, comme dans l’univers du smartphone ? C’est tout le défi auquel Airbus est confronté.

L’innovation version « California dreaming »

Le constructeur rebat donc les cartes de son innovation en faisant appel en juin 2016 à Paul Eremenko, un « créatif destructeur », tout droit venu de la Silicon Valley, où il dirigeait A3, le centre de recherche américain d’Airbus. Débauché de Google et ancien de la Darpa, agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense, ce diplômé du MIT bouscule les méthodes d’innovation de la vieille organisation européenne au profit d’une bouillonnante « open innovation » venue de Californie.

Plus de recherche amont centralisée dans les domaines classiques de l’aéronautique mais un travail en mode projets innovants, qui concentrent les ressources, y compris venues de l’extérieur, pendant un temps limité d’un ou deux ans. « Puis, on abandonne pour faire germer une meilleure idée ou on envoie au démonstrateur. Il faut être agile. On nous dit que l’on ne prépare pas l’avion de demain mais bien celui de « l’after next generation ». Un grand remue-ménage qui sème la panique à bord », explique ce chercheur de Suresnes.

Airbus en mode garage ?

Illustration de cette volonté d’agilité, la création des « Garages », d’abord à Toulouse puis à Ottobrunn et Filton, des lieux de travail collaboratif ouverts où près de 130 experts dans les domaines des data science, de l’électromagnétisme ou des mathématiques appliquées se croisent. « Cette démarche de partir dans tous les sens n’est pas dans la tradition d’Airbus », alerte Xavier Petrachi, délégué syndical CGT d’Airbus. Des méthodes qui perturbent d’autant que cette réorganisation se structure autour de buzz words, tels les services Roadmapping, Blue Sky Research (recherche sans but clair prédéfini) ou Scouting (veille technologique pour aller chercher la technologie émergente là où elle est). Derrière les Roadmaps (ou définition du portefeuille de grands projets de recherche structurants), un homme-clé, récemment nommé, Olivier Ladislas de Weck, ancien professeur chercheur en aéronautique au MIT reconnu de ses pairs.

Stratégie dévastatrice ou créatrice ?

Pour autant, la CFDT dénonce « une structuration en roadmaps faite rapidement avec de nombreux conflits de périmètres », des thèmes fourre-tout, « des remplacements de directeurs démissionnaires toujours en attente », « des problèmes de lenteur » voire « un budget R&T 2017 en baisse de 53 millions d’euros ». La phase pratique de mise en œuvre de cette révolution patine et sème le trouble. Airbus, contacté par ToulÉco, n’a pas souhaité accorder d’entretien. Un communiqué officiel nous apprend que « la méthode des roadmaps est en place » et « qu’Airbus a toujours investi et continue d’investir la même somme en R&D d’environ 2 milliards d’euros. »

L’idée du constructeur est d’établir des briques technologiques prêtes à l’usage pour l’avion du futur. « On a fait l’A320 en huit ans, l’A350 en cinq ans. On nous demande de pouvoir faire l’avion de 2030 en deux ans », observe Xavier Petrachi. A Suresnes, on s’inquiète. Alors que très peu de chercheurs experts suivront à Toulouse, selon la CFDT, la crainte d’une perte de compétence dommageable au groupe se profile. « Les Suresnois avaient une expertise unique dans les matériaux. Ce sont bien nous qui avons été appelés en pompiers lors des problèmes de microfissures sur l’A380. Et nous n’avons pas attendu la réorganisation pour faire du disruptif avec le projet e-fan d’avion biplace à moteur électrique par exemple, aujourd’hui abandonné », commente un cadre de Suresnes.

Malgré la fronde, Tom Enders reste convaincu de la méthode Paul Eremenko pour maintenir le groupe en tête du marché des avions commerciaux en 2025. Il table sur des relais de croissance provenant des services de données, des logiciels et de l’aéromobilité urbaine. « Nous devons accélérer nos processus », dit-il. « Nous pouvons gagner la course à l’innovation à condition d’être vifs et audacieux. » Isabelle Meijers

Sur la photo : Paul Eremenko, ancien de Google et de la Darpa, agence du Pentagone, est adepte de l’ « open innovation » venue de Californie au sein d’Airbus. Crédits : Wikimédia Commons

Sur la photo du centre : Parmi les projets innovants développés par Airbus, un nouveau concept volant de mobilité urbaine. Crédits : Airbus