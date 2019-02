Intelligence Artificielle, Edgar Morin, entrepreneuriat étudiant… ToulÉco le mag est en kiosque !

Le dernier magazine de ToulÉco est désormais disponible en kiosque ! Ce premier numéro de l’année 2019 consacre son grand dossier à l’intelligence artificielle. Entre craintes et opportunités, cette technologie déjà présente dans de nombreux secteurs (transports, santé, droit, etc.) change le quotidien de nos concitoyens. Mais elle peut aussi être une chance pour Toulouse dans le cadre du projet Aniti. Des chercheurs et sociologues témoignent aussi sur les conséquences de l’IA dans la société et et sur l’emploi.

L’intelligence artificielle est un domaine que notre témoin du grand entretien aime traiter : Edgar Morin, désormais installé à Montpellier, a accordé une interview exclusive à ToulÉco dans laquelle il revient sur son histoire mais également sur les différents faits d’actualité qui secouent notre société.

Dans ce nouveau magazine, le lecteur pourra également retrouver le portrait d’Audrey Dussutour, chercheuse toulousaine du CNRS qui consacre ses travaux au blob ; un dossier sur l’entrepreneuriat étudiant, mais aussi les pages aéronautique, l’interview de la nouvelle présidente de l’université Jean Jaurès ainsi que les pages dédiées à l’emploi et au développement durable.

ToulÉco le mag, ce sont trois éditions différentes à retrouver chez votre marchand de journaux : Toulouse, Montpellier et Tarn ! Pour recevoir directement chez vous le numéro de votre choix, vous pouvez aussi vous abonner ou le commander en ligne sur la Boutique ToulÉco.