Intelligence artificielle. Le Toulousain Geotrend lève 1,3 million d’euros

La jeune pousse Geotrend, créée à Toulouse en mai 2018, et spécialisée dans la veille stratégique grâce à l’intelligence artificielle annonce sa première levée de fonds. D’un montant de 1,3 million d’euros, ce tour de table a été réalisé auprès du fonds Irdi Soridec Gestion, de Bpifrance, des sociétés Also et Abi Capital, ainsi qu’auprès de business angels.

« Cette première levée de fonds constitue une avancée très significative vers le développement rapide de notre solution » souligne Thomas Binant, PDG et cofondateur de Geotrend, qui espère ainsi doubler ses effectifs pour passer à vingt collaborateurs et atteindre le million d’euros de chiffre d’affaires.

Geotrend avait intégré Nubbo en 2018 avant de voler de ses propres ailes.