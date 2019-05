Intelligence artificielle : le projet Aniti de Toulouse labellisé pour quatre ans

Le projet Aniti (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute) porté par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a obtenu le label en tant qu’Institut Interdisciplinaire en Intelligence Artificielle (3IA) pour quatre ans. Toulouse est distingué en même temps les projets de Paris (La Prairie), Grenoble et Nice. Ce programme d’investissement est une étape de la stratégie nationale AI for humanity lancée par le Président de la république Emmanuel Macron en mars 2018.

Cette décision constitue une reconnaissance majeure et fait de Toulouse une des places fortes en intelligence artificielle en lui permettant d’intégrer le réseau national des 3IA. Ce dernier sera piloté par l’Inria aux côtés des instituts homologues allemands. Elle confirme également la pertinence des projets scientifiques proposés pour des applications dans les domaines de la mobilité et du transport, de l’environnement, ainsi que de la santé, tout comme le potentiel scientifique de l’écosystème toulousain en la matière.

Aniti bénéficiera donc du soutien financier de l’Etat, des partenaires industriels, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des deux collectivités, le conseil régional Occitanie et Toulouse Métropole. Parmi les partenaires du projet toulousain figurent notamment Actia Automotive, Aerospace Valley, Airbus, Altran, le groupe Caisse d’Épargne, le Cerfacs, le CHU de Toulouse, ou encore le Cnes, le CNRS, Continental, Météo-France, l’Onera, etc.

